Росія планує відкрити новий "гарячий" напрямок: чого ще чекати на фронті цього року (карти)

"Спекотно" буде не тільки на Харківщині та Донеччині

Ситуація на фронті наразі не змінилась, ворог продовжує зосереджувати сили на Донеччині та Харківщині, але російська армія готується до посилення тиску на Запорізькій області. Водночас тиск на Харківський напрямок поступово посилюється.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю ТСН.

"Скажу дещо непопулярну річ. Зараз вся увага прикута до сходу нашої країни, знов ворог починає активізуватись на Харківщині, бачимо, що він перекидає туди ресурс. Але все ж таки я певен в тому, що ворог у найближчій перспективі свої накопичені ресурси, які зосередив на півдні Запорізької області, буде намагатись трансформувати в територіальні здобутки", — каже він.

Харківський напрямок

За його словами не просто так мешканці Маріуполя майже щодня розповідають про прибуття військових кораблів російської армії, і що вони доставляють вантажі військового призначення в порт тимчасово окупованого міста. На думку Селезньова, наразі російська армія накопичує там ресурси, які згодом намагатиметься використати "відповідним чином саме на Запорізькому напрямку".

Мапа Запорізького напрямку

"Хоча знову ж таки, нікуди не подінеться історія про те, що ворог буде намагатись і далі атакувати на півночі Харківщини. Зверніть увагу, на Харківщині переміщені підрозділи 155 бригади морської піхоти, яка донедавна воювала на Краматорському напрямку. Туди переміщені підрозділи 810 бригади морської піхоти, яка знаходилась на півдні Херсонщини. Ворог переміщує туди чимало підрозділів зі складу 44 армійського корпусу", — додає Селезньов.

Він наголошує, що ці ворожі підрозділи нещодавно прибули на території Курської області, проте ситуація значно не змінилася. Позиція президента РФ Володимира Путіна по створенню "санітарної зони" на територіях українського прикордоння незмінна. Командувачі російською армією не дивляться на людські втрати, продовжуючи свідомо відправляти бійців "на забій".

"Вона (Запорізька область — Ред.) їм потрібна для стабілізації ситуації, яка там склалася. Путін марить і вимагає від свого генералітету відновлення тих рубежів та позицій, які були створені на середину 2023 року. Він вимагає ліквідацію плацдарму північніше від Урожайного і в районі Роботине, щоб таким чином закарбувати лінію бойового зіткнення. По-друге: Путін марить про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Все це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії", — каже Селезньов.

Роботине на мапі

За його словами, російська верхівка з великою ймовірністю буде відтерміновувати питання мобілізації щонайменше до вересня-жовтня, сподіваючись на стабілізацію ситуації на фронті, на заморозку конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія готується воювати з Україною наступні 10 років, за даними Інституту вивчення війни.