Россия планирует открыть новое "горячее" направление: чего еще ждать на фронте в этом году (карты)

"Жарко" будет не только на Харьковщине и Донбассе

Враг продолжает сосредоточивать силы в Донецкой и Харьковской областях, но российская армия готовится к усилению боев на Запорожской области. В то же время давление на Харьковское направление постепенно усиливается.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью ТСН.

Сейчас все внимание приковано к востоку нашей страны, снова враг начинает активизироваться на Харьковщине, видим, что он перебрасывает туда ресурс. Но все же я уверен в том, что враг в ближайшей перспективе свои накопленные ресурсы, которые сосредоточил на юге Запорожской области, будет пытаться трансформировать в территориальные достижения", — говорит он.

Харьковское направление

По его словам, не просто так жители Мариуполя почти каждый день рассказывают о прибытии военных кораблей российской армии, и что они доставляют грузы военного назначения в порт временно оккупированного города. По мнению Селезнева, российская армия накапливает там ресурсы, которые впоследствии будет пытаться использовать "соответствующим образом именно на Запорожском направлении".

Карта Запорожского направления

"Хотя опять же, никуда не денется история о том, что враг будет пытаться и дальше атаковать на севере Харьковщины. Обратите внимание, на Харьковщине перемещены подразделения 155 бригады морской пехоты, которая недавно воевала на Краматорском направлении. Туда перемещены подразделения 810, которая находилась на юге Херсонщины. Враг перемещает туда немало подразделений из состава 44 армейского корпуса", — добавляет Селезнев.

Он отмечает, что эти вражеские подразделения недавно прибыли на территории Курской области, однако ситуация не изменилась. Позиция президента РФ Владимира Путина по созданию "санитарной зоны" на территориях украинского приграничья неизменна. Командующие русской армией не смотрят на человеческие потери, продолжая сознательно отправлять бойцов "на убой".

"Она (Запорожская область — Ред.) им нужна для стабилизации сложившейся там ситуации. Путин грезит и требует от своего генералитета восстановления тех рубежей и позиций, которые были созданы в средине 2023 года. Он требует ликвидацию плацдарма севернее Урожайного и в районе Работыно. Во-вторых: Путин грезит о тотальном контроле над шестью регионами, которые вписаны в российскую конституцию: Донецк, Луганск, Херсон, Крым, Севастополь, Запорожье. Все это, по мнению кремлевского диктатора, должно стать официально признанным мировым сообществом территорией России", — говорит Селезнев.

Роботино на карте

По его словам, российская верхушка с большой вероятностью будет откладывать вопросы мобилизации, по меньшей мере, до сентября-октября, надеясь на стабилизацию ситуации на фронте, на заморозку конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия готовится воевать с Украиной следующие 10 лет, по данным Института изучения войны.