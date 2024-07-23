В Украине объявили масштабную тревогу: россияне запустили дроны и ракеты

Россияне опять устраивают ночной террор

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Для северных областей причиной стала активность вражеских беспилотников, а для остальной части страны — взлет двух бортов МиГ-31К.

Информацию об этом обнародовали мониторинговые каналы и пресс-служба Воздушных сил. Отмечается, что два самолета взлетели с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Тем временем в пограничных районах Сумской области слышны взрывы. Мониторинговые группы сообщали о работе ПВО в Шостке.

Также Воздушные силы сообщали о пролете ракеты через Сумскую область через Конотоп в сторону Черниговской или юга Киевской области, предварительно известно, что речь идет об авиационной ракете Х-59, которая запускается тактической авиацией.

Как известно, самолеты МиГ-31К являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Эти средства поражения способны преодолевать огромные расстояния за краткие сроки, а потому от момента запуска до прилета проходит очень мало времени. Чтобы не рисковать жизнями людей, тревога в случае их взлета объявляется сразу по всей Украине.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 20 июля, россияне могли атаковать столицу новым дроном-камикадзе. Его обломки были зафиксированы после сбития.