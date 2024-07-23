В Україні оголосили масштабну тривогу: росіяни запустили дрони та ракети

Росіяни знову влаштовують нічний терор

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Для північних областей причиною стала активність ворожих безпілотників, а решті країни — зліт двох бортів МіГ-31К.

Інформацію про це оприлюднили моніторингові канали та пресслужба Повітряних сил. Зазначається, що два літаки злетіли з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області.

Тим часом у прикордонних районах Сумської області чути вибухи. Моніторингові групи повідомляли про роботу ППО у Шостці.

Також Повітряні сили повідомляли про проліт ракети через Сумську область через Конотоп у бік Чернігівської чи півдня Київської області, попередньо відомо, що йдеться про авіаційну ракету Х-59, яка запускається тактичною авіацією.

Як відомо, літаки МіГ-31К є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал". Ці засоби ураження здатні долати величезні відстані за короткі терміни, тому від моменту запуску до прильоту проходить дуже мало часу. Щоб не ризикувати життям людей, тривога у разі їхнього зльоту оголошується одразу по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, у ніч на суботу, 20 липня, росіяни могли атакувати столицю новим дроном-камікадзе. Його уламки було зафіксовано після збиття.