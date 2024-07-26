Нові дрони з незвичайного матеріалу: Росія змінила тактику під час атак на Україну

Вони виглядають, як справжні "шахеди"

Росія використовує дешеві дрони з пінопласту та фанери для виявлення українських систем протиповітряної оборони (ППО). Вони діють як приманки та фіксують пошкодження.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова українського військового розвідника.

За словами джерела, Росія застосувала два нових типи безпілотників у п'яти атаках протягом останніх двох-трьох тижнів. Зокрема і під час атаки 25 липня. Нові дешеві дрони росіян виготовлені з пінопласту і фанери. Один з типів для передачі зображень російським військовим оснащений камерою і SIM-картою українського мобільного телефону.

Ці дрони ворога виявляють розташування українських мобільних груп і кулеметів, здатних їх знищити. За словами розвідника, таким чином Росія намагається підвищити результативність своїх щоденних ракетних і безпілотних атак на українські міста та інфраструктуру. Наразі окупанти адаптовують свою тактику і випробувати нові технології.

Водночас нові російські безпілотники з пінопласту не несуть вибухівки, вони мають камери та виглядають як звичайні "Шахеди" і літають групами. Другий тип дронів теж не містить вибухівки або містить її в невеликій кількості і використовується як приманка. Завдяки зовнішньому вигляду нові дешеві дрони Росії важко відрізнити від звичайних ударних із землі. Саме тому українські ППО збивають їх і таким чином виявляють своє розташування.

Нові російські дрони з бюджетного матеріалу мають великий радіус дії, але, ймовірно, коштують не більше 10 тисяч доларів за штуку. Тобто вони дешевші, ніж ракети ППО. Безпілотники можуть літати на висоті 1 тисячі метрів, що недоступно для кулеметів і автоматичних гвинтівок.

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на Україну 25 липня три "шахеди" залетіли до Румунії.