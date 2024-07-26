Новые дроны из необычного материала: Россия изменила тактику во время атак на Украину

Они выглядят, как настоящие "шахеды"

Россия использует дешевые дроны из пенопласта и фанеры для выявления украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Они действуют как приманки и фиксируют повреждения.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова украинского военного разведчика.

По словам источника, Россия применила два новых типа беспилотников в пяти атаках за последние две-три недели. В том числе и во время атаки 25 июля. Новые дешевые дроны россиян изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из типов для передачи изображений русским военным оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона.

Эти дроны врага обнаруживают расположение украинских мобильных групп и пулеметов, способных их уничтожить. По словам разведчика, таким образом, Россия пытается повысить результативность своих ежедневных ракетных и беспилотных атак на украинские города и инфраструктуру. Сейчас оккупанты адаптируют свою тактику и пробуют новые технологии.

В то же время, новые российские беспилотники из пенопласта не несут взрывчатки, они имеют камеры и выглядят как обычные "Шахеды" и летают группами. Второй тип дронов тоже не содержит взрывчатки или содержит ее в небольшом количестве и используется как приманка. Благодаря внешнему виду, новые дешевые дроны России трудно отличить от обычных ударных с земли. Именно поэтому украинские ПВО сбивают их и таким образом выявляют свое расположение.

Новые российские дроны из бюджетного материала обладают большим радиусом действия, но, вероятно, стоят не более 10 тысяч долларов за штуку. То есть они дешевле, чем ракеты ПВО. Беспилотники могут летать на высоте 1000 метров, что недоступно для пулеметов и автоматических винтовок.

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на Украину 25 июля три "шахеда" залетели в Румынию.