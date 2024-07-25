Укр

"Шахеды" залетели в страну НАТО? Россия ночью выпустила десятки дронов по Украине, где раздавались взрывы

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Атака окупантов 25 июля Новость обновлена 25 июля 2024, 07:05
Атака окупантов 25 июля. Фото Коллаж "Телеграф"

Под угрозой было несколько областей

Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Во многих областях, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Киеве и области

Силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к Киеву были ликвидированы все ударные беспилотники, которые российские оккупанты запускали на украинскую столицу во время нынешней ночной атаки, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Чиновник отметил, что в Киеве в результате вражеской воздушной атаки данных о разрушениях и пострадавших нет.

Он уточнил, что этой ночью "большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника", и что под прицелом противника, в частности, находился также Киев.

"Во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО (Тип и количество ударных дронов — в отчетах Воздушных Сил)", — рассказал руководитель администрации.

Взрывы в Черкасской области

Взрывы в Смеле Черкасской области 25 июля было слышно ориентировочно в полшестого утра. За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ как раз предупредили, что дроны фиксируются на севере и юге Черкасской области. Беспилотник, пролетавший по городу, держит курс на Восток.

Следует заметить, что воздушная тревога в регионе из-за дроновой атаки РФ длится уже четыре часа.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 25 июля, в 1:32 паблики сообщили о мощных взрывах в Измаильском районе.

"Шахеды" в направлении Вилкового. Измаильский район – оставайтесь в укрытиях!”, – призвали Воздушные Силы.

В это же время паблик monitor отметил, что один из БПЛА залетел вглубь на территорию Румынии для атаки на Вилково на расстояние 11 км.

"Вилковое под массированной атакой БпЛА" — сообщили здесь в 1.46. — "Сейчас на город летит от 6 ударных дронов".

В 1.50 паблики сообщили о новой серии взрывов в Вилково.

Паблик "Николаевский Ванёк" сообщил, что часть "шахедов" упала на территории Румынии.

Взрывы в Житомирской области

По данным мониторинговых каналов, взрывы также были слышны в Житомирской области. Вероятно, там работали силы ПВО. Пока официального подтверждения нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в ISW назвали условия для успешных контрнаступательных действий Украины.

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