"Шахеди" залетіли до країни НАТО? Росія вночі випустила десятки дронів по Україні, де лунали вибухи

Під загрозою було декілька областей

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Вибухи в Києві і області

Силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до Києва були ліквідовані усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали на українську столицю під час нинішньої нічної атаки, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Чиновник зазначив, що у Києві внаслідок ворожої повітряної атаки даних про руйнування та потерпілих немає.

Він уточнив, що цієї ночі "велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника", і що під прицілом противника, зокрема, був також Київ.

"Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів — у звітах Повітряних Сил)", — розповів керівник адміністрації.

Вибухи в Черкаській області

Вибухи у Смілі Черкаської області 25 липня було чути орієнтовно о пів на шосту ранку. За кілька хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ саме попередили, що дрони фіксуються на півночі та півдні Черкаської області. Безпілотник, який пролітав містом, тримає курс на Схід.

Слід зауважити, що повітряна тривога в регіоні через дронову атаку РФ триває вже чотири години.

Вибухи в Одеській області

Сьогодні, 25 липня, о 1.32 пабліки повідомили про потужні вибухи в Ізмаїльському районі.

"Шахеди" в напрямку Вилкового. Ізмаїльський район — залишайтесь в укриттях!", — закликали Повітряні Сили.

У цей же час паблік monitor зауважив, що один з БпЛА залетів вглиб на територію Румунії для атаки на Вилкове на відстань 11км.

"Вилкове під масованою атакою БпЛА" — повідомили тут о 1.46. — "Зараз на місто летить від 6 ударних дронів".

О 1.50 пабліки повідомили про нову серію вибухів у Вилковому.

Паблік "Николаевский Ванёк" повідомив, що частина "шахедів" впала на території Румунії.

Вибухи в Житомирській області

За даними моніторингових каналів, вибухи також було чути на Житомирщині. Ймовірно там працювали сили ППО. Наразі офіційного підтвердження немає.

Раніше "Телеграф" писав, що в ISW назвали умови для успішних контрнаступальних дій України.