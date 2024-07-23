ЗСУ успішно вдарили по 150-метровому російському судну: у Генштабі розкрили деталі

Росіяни використовували пором для перевезення військового обладнання

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ранковий удар по російському порту "Кавказ". Також там повідомили про поразку порома "Славянин".

Інформація про це оприлюднена пресслужбою Генштабу у Facebook. Зазначається, що це судно використовувалося у військових цілях.

"Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" — третій і останній залізничний паром, який рф мали у зазначеному регіоні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ГШ показали знімок, на якому видно пожежу на місці удару.

Згідно з даними з відкритих джерел, пором "Славянин" має довжину 150 метрів і ширину 21 метр. Він здатний брати на борт до 4,4 тисячі тонн вантажу і перевозити до 50 вагонів за один раз.

Інформація про його ураження надійшла вранці 23 липня, а у місцевих каналах повідомили, що до місця події вирушила велика кількість машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 липня Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Вони вдарили по важливому об’єкту, на якому згодом почалася пожежа.