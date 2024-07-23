Горіло судно, є жертви: що відомо про російський порт "Кавказ", де лунали вибухи

На місці працюють екстрені служби

Безпілотники атакували поромне судно у порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії. Наразі вже відомо, що є загиблий та постраждалі.

Про це у вівторок, 23 липня, повідомляє губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За його словами, на місці події сталася пожежа.

"Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий", — заявив Кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

Тим часом у соціальних мережах почали з’являтися подробиці. Telegram-канал "Кримський вітер", посилаючись на слова підписника, пише, що в порту "Кавказ" був приліт у залізничний пором.

У бік порту попрямували машини швидкої допомоги. За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, одна людина загинула, п’ятеро постраждали через атаку БПЛА на пором у порту "Кавказ", усі громадяни РФ.

Порт "Кавказ" у Краснодарському краї: що про нього відомо

Це п’ятий за вантажообігом порт Російської Федерації та другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Він вважається одним з найбільших пасажирських портів Росії й дозволяє приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії. Розташований на косі Чушка у Керченській протоці, у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії.

Морський порт "Кавказ" приймає судна довжиною до 130 м, шириною до 14,5 м, осадкою до 5 м. У жовтні 2018 року поромне сполучення з тимчасово окупованим Кримським півостровом було зупинено у зв’язку з відкриттям вантажного руху так званим Кримським мостом. З 06.02.2019 поромна переправа відновила свою роботу.

Що пишуть у мережі

Цікаво, що через деякий час, як стало відомо про атаку, російські пабліки стали видаляти інформацію про удар безпілотниками.

При цьому росіяни скаржаться на погану роботу ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 липня Ростовську область Росії атакували безпілотні літальні апарати. Вони вдарили по важливому об’єкту, на якому згодом почалася пожежа.