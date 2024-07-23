Горело судно, есть жертвы: что известно о российском порте "Кавказ", где гремели взрывы

На месте работают экстренные службы

Беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае России. В настоящее время уже известно, что есть погибший и пострадавшие.

Об этом во вторник, 23 июля, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на месте происшествия произошел пожар.

"Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", — заявил Кондратьев в своем Telegram-канале.

Тем временем в социальных сетях стали появляться подробности. Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на слова подписчика, пишет, что в порту "Кавказ" был прилет в железнодорожный паром.

В сторону порта направились машины скорой помощи. По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, один человек погиб, пятеро пострадали из-за атаки БПЛА на паром в порту Кавказ, все — граждане РФ.

Порт "Кавказ" в Краснодарском крае: что о нем известно

Это пятый по грузообороту порт Российской Федерации и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Он считается одним из крупнейших пассажирских портов России и позволяет принимать железнодорожные паромы которые курсируют между портом и Варной в Болгарии. Расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России.

Морской порт "Кавказ" принимает суда длиной до 130 м, шириной до 14,5 м, осадкой до 5 м. В октябре 2018 года паромное сообщение с временно оккупированным Крымским полуостровом было остановлено, в связи с открытием грузового движения по так называемому Крымскому мосту. С 06.02.2019 паромная переправа возобновила свою работу.

Что пишут в сети

Интересно, что спустя некоторое время, как стало известно об атаке, российские паблики стали удалять информацию об ударе беспилотниками.

При этом россияне жалуются на плохую работу ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 июля Ростовскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. Они ударили по важному объекту, на котором в последствии начался пожар.