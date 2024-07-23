ВСУ успешно ударили по 150-метровому российскому судну: в Генштабе раскрыли детали

Россияне использовали паром для перевозки военного оборудования

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили утренний удар по российскому порту "Кавказ". Также там сообщили о поражении парома "Славянин".

Информация об этом обнародована пресс-службой Генштаба в Facebook. Отмечается, что это судно использовалось в военных целях.

"Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" — третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГШ показали снимок, на котором виден пожар на месте удара.

Согласно данным из открытых источников, паром "Славянин" имеет длину в 150 метров и ширину в 21 метр. Он способен брать на борт до 4,4 тысячи тонн груза и перевозить до 50 вагонов за один раз.

Информация о его поражении поступила утром 23 июля, а в местных каналах сообщили, что к месту происшествия отправилось большое количество машин скорой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 июля Ростовскую область России атаковали беспилотные летательные аппараты. Они ударили по важному объекту, на котором в последствии начался пожар.