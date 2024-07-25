"Можуть боротися": в ISW назвали умови для успішних контрнаступальних дій України

Росія дуже скоро досягне "стелі" у можливості нарощувати сили в Україні

Російські терористи на третьому році війни вже відчувають дефіцит як особового складу, так і озброєння. У поєднанні зі своєчасною та щедрою допомогою західних союзників це дозволить Збройним силам України з часом проводити успішні контрнаступальні операції.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що в інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виданню The Guardian сказано, що терористи за два роки наростили матеріальні та людські ресурси для війни в Україні.

Проте, зазначають експерти, все це означає не стільки посилення російських сил, скільки кадровий та матеріальний дефіцит, який заважає українській армії вже понад два роки. Командування ЗСУ зосереджене на вирішенні проблем із постачанням озброєння; з усім тим, навіть в умовах такої матеріальної нерівності українська армія успішно проводить оборонні операції.

В Інституті вважають, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі РФ скоро досягне "стелі" нарощення сил та засобів для війни в Україні. Запаси озброєння часів СРСР вичерпуються, російська оборонна промисловість нездатна виробляти достатньо техніки, а для залучення нових партій "гарматного м'яса" російські регіони змушені задирати виплати, які отримують російські "контрактники". Не виключається, що Росії доведеться мобілізувати економіку та військову промисловість, що викличе сильне невдоволення у росіян.

"Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни… В ISW продовжують оцінювати, що Сили оборони можуть боротися за ініціативу на полі бою та, зрештою, створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної та належної допомоги з боку Заходу в галузі безпеки", – резюмували аналітики.

В останній час військові експерти зазначають, що Росія готує наступ на Запоріжжя та активно перекидає техніку на окуповані території, тому інтерес до цього напрямку зростає. Російські війська дійсно прагнуть сточити виступ, який відбили ЗСУ під час контрнаступу у 2023 році, але поки не мають жодних успіхів.

Також російські терористи зосередили на півночі Харківщини та у тимчасово контрольованій ними Бєлгородській області до 30 тисяч одиниць особового складу. Цифри приблизні, оскільки терористи зараз займаються перегрупуванням своїх штурмових підрозділів.