Россия очень скоро достигнет "потолка" в возможности наращивать силы в Украине

Российские террористы на третьем году войны уже испытывают дефицит как личного состава, так и вооружения. В сочетании со своевременной и щедрой помощью западных союзников, это позволит Вооруженным силам Украины со временем проводить успешные контрнаступательные операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что в интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Guardian говорится, что террористы за два года нарастили материальные и человеческие ресурсы для войны в Украине.

Однако, отмечают эксперты, все это означает не столько усиление российских сил, сколько кадровый и материальный дефицит, мешающий украинской армии уже более двух лет. Командование ВСУ сосредоточено на решении проблем с поставкой вооружения; со всем тем даже в условиях такого материального неравенства украинская армия успешно проводит оборонные операции.

В Институте считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе РФ скоро достигнет потолка наращивания сил и средств для войны в Украине. Запасы вооружения времен СССР иссякают, российская оборонная промышленность не способна производить достаточно техники, а для привлечения новых партий "пушечного мяса" российские регионы вынуждены задирать выплаты, получаемые российскими "контрактниками". Не исключается, что России придется мобилизовать экономику и военную промышленность, что вызовет сильное недовольство у россиян.

"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди россиян, в большинстве своем апатично относящихся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны… В ISW продолжают оценивать, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и, наконец, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности", – резюмировали аналитики.

В последнее время военные эксперты отмечают, что Россия готовит наступление на Запорожье и активно перебрасывает технику на оккупированные территории, поэтому интерес к этому направлению растет. Российские войска действительно стремятся сточить выступ, который отбили ВСУ во время контрнаступления в 2023 году, но пока не имеют никаких успехов.

Также российские террористы сосредоточили на севере Харьковщины и во временно контролируемой ими Белгородской области до 30 тысяч единиц личного состава. Цифры приблизительны, поскольку террористы сейчас занимаются перегруппировкой своих штурмовых подразделений.