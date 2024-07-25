Сколько россиян пытаются наступать на Харьковщине: в ВСУ назвали цифру

Главные усилия террористы сосредоточили на Глубоком и Волчанске, а такое пытаются штурмовать в других местах.

Российские террористы сосредоточили на севере Харьковщины и во временно контролируемой ими Белгородской области до 30 тысяч единиц личного состава. Цифры приблизительны, поскольку террористы сейчас занимаются перегруппировкой своих штурмовых подразделений.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона. По его словам, террористы сейчас пытаются давить на фронте скелетом из нескольких подразделений.

"Враг осуществляет перегруппировку своих штурмовых групп. Это уже известные нам 155 отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и 18-я мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Это те подразделения, которые действуют в районе населенного пункта Глубокое. А в районе населенного пункта Волчанск враг готовит штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады 6-й армии", – сказал спикер.

Саранцев также рассказал, что главные усилия террористы сосредоточили на Глубоком и Волчанске, а это пытаются штурмовать в других местах. В частности, враг пытался наступать на позиции ВСУ в районе Сотницкого Казачка. Тем не менее, у россиян много проблем: украинские войска держат под огненным контролем перемещение террористов как на территории "старой" Украины, так и на Белгородщине.

"В Волчанске россияне пытаются атаковать, расширить зону контроля в городе и продвинуться по левому флангу в населенный пункт Тихое. В районе села Лукьянцы противник пытается взять под контроль прилегающие к населенному пункту лесополосы… Мы отслеживаем перемещение техники и врага. Разрушаем его логистику пути поставки боеприпасов Поэтому враг сейчас очень мало использует какую-то бронированную или тяжелую технику. Артиллерию противник использует с территории РФ, так же как и РСЗО. Специальную технику, которой враг пытается где-то окапываться, возводить фортификационные сооружения, мы также обнаруживаем средствами разведки и уничтожаем", – добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО посчитали, сколько российские оккупанты потеряли живой силы во время наступления на Харьковскую область.

Также в НАТО считают, что победить на этом направлении Россия уже не сможет. Все ее достижения будут ограничены и будут даваться большой кровью, поскольку Украина уже смогла стабилизировать фронт.

Как сообщал "Телеграф", основатель подразделения "Kraken" ГУР МОУ Константин Немичев рассказал, что новое наступление на Харьковскую область, которое РФ начала в начале мая, уже идет для оккупантов "не гладко". В последнее время на этом направлении уже ВСУ проводят свои контратаки.