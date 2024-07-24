Повернути Крим реально, але план — велика військова таємниця, — Сирський в інтерв’ю The Guardian

Головком дав велике інтерв’ю

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що повернути Крим цілком реально. За його словами, Україна зробить усе можливе, щоби відвоювати свої міжнародно визнані кордони.

Про це Сирський заявив в інтерв’ю The Guardian. Воно стало першим інтерв’ю іноземному ЗМІ після того, як він став головкомом. За його словами, Київ мав план, як повернути Крим.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти, звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях і страждають", — сказав Сирський.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни готуються боротися за захоплений ними у 2014 році Крим. Вони будують там оборонні споруди вздовж узбережжя – у Ялті, Євпаторії, Севастополі.

Тим часом окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що його мета — зміна чинної влади України. Тільки тоді, на думку окупанта, будуть якісь "зрушення" щодо півострова.