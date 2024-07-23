Ні вдень, ні вночі немає спокою: Крим масовано атакували безпілотники (оновлено)

Дрони нібито було збито над морем

У ніч на вівторок, 23 липня, окупований Росією Крим зазнав атаки безпілотниками. Масштабні нічні удари БПЛА по цілях на території РФ та захоплених нею частин України стали регулярними.

UPD О 8 годині ранку вибухи пролунали в окупованій Керчі, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Окупанти перекрили для руху Керченський міст. Передплатники каналу повідомили, що з якихось незрозумілих причин російська ППО стріляла у Керчі з гори Мітрідат у бік Кубані. Крім того, вибухи пролунали також у Джанкої.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в ніч на 23 липня над містом нібито було знищено 15 безпілотників. За його даними, під ударом були Північна сторона та мис Фіолент, дрони нібито збивали над акваторією.

Окупаційний "губернатор" додав, що уламки безпілотників упали у двох дачних районах. В одному з них розбито скло вантажного автомобіля, в іншому вони звалилися біля будинку. У місті ж, за заявою Развожаєва, "Жодні об’єкти не постраждали".

Важливо мати на увазі, що окупаційна "влада", як і російська, регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 липня дрони СБУ та Військово-морських сил ЗСУ атакували російську базу охорони в Криму поблизу озера Донузлав і завдали великої шкоди ворогові. На той час військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії.