"Поки ми з ними не попрощаємося, зрушень не буде": "глава" Криму зухвало відповів на слова про повернення Криму в Україну

Аксьонов вважає неможливим вирішити ситуацію з чинним українським керівництвом

Окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов прокоментував слова президента України Володимира Зеленського та голови української розвідки Кирила Буданова про повернення Криму до складу України. Він зазначив, що вважає за мету змінити чинну в Україні владу.

Про це Сергій Аксьонов заявив в інтерв’ю у росЗМІ, яке розміщено у його telegram-каналі. Він додав, що поділяє український народ і "режим, який сьогодні ухвалює рішення".

"У них (влади, — ред) не буде іншого виходу, окрім як діяти за справедливою позицією, яку було запропоновано відповідним нашим лідером", — додав "глава" Криму.

У нападі Росії Аксьонов також звинуватив українську владу. Він додав, що керівництво України є несамостійним і не може ухвалювати рішення.

"Поки ми з ними не попрощаємось і не буде ухвалено рішення про їх заміну, впевнений, що жодних зрушень у цій частині не буде", — підсумував кримський "глава".

Варто зазначити, що останнім часом у Криму "спека". Зокрема, вчора в Севастополі та низці населених пунктів пролунали вибухи. У деяких місцях після цього були помічені стовпи чорного диму, що здіймається в небо.

До того ж нещодавно українська армія вже успішно застосовувала ракети ATACMS для удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. При цьому вона це робила кілька разів.