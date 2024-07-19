Аксенов считает невозможным решить ситуацию с действующим украинским руководством

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и главы украинской разведки Кирилла Буданова о возвращении Крыма в состав Украины. Он отметил, что считает целью сменить действующую в Украине власть.

Об этом Сергей Аксенов заявил в интервью в росСМИ, которое размещено в его telegram-канале. Он добавил, что разделяет украинский народ и "режим, который сегодня принимает решения".

"У них (власти, — ред) не будет другого выхода, кроме как действовать по справедливой позиции, которая была предложена соответствующим нашим лидером", — добавил "глава" Крыма.

В нападении России Аксенов также обвинил украинскую власть. Он добавил, что руководство Украины является несамостоятельным и не может принимать решения.

"Пока мы с ними не попрощаемся и не будет принято решение об их замене, уверен, что никаких подвижек в этой части не будет", — подытожил крымский "глава".

Стоит отметить, что в последнее время в Крыму "жара". В частности, вчера в Севастополе и ряде населенных пунктов прогремели взрывы. В некоторых местах после этого были замечены столбы черного дыма, поднимающегося в небо.

К тому же не так давно украинская армия уже успешно применяла ракеты ATACMS для удара по российским объектам во временно оккупированном Крыму. При этом, она это делала несколько раз.