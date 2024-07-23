Ночью оккупантам было не до сна: Крым массированно атаковали беспилотники

Дроны якобы были сбиты над морем

В ночь на вторник, 23 июля, оккупированный Россией Крым подвергся атаке беспилотниками. Масштабные ночные удары БПЛА по целям на территории РФ и захваченных ею частей Украины стали регулярными.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 23 июля над городом якобы было уничтожено 15 беспилотников. По его данным, под ударом были Северная сторона и мыс Фиолент, дроны якобы сбивали над акваторией.

Оккупационный "губернатор" добавил, что обломки беспилотников упали в двух дачных районах. В одном из них разбито стекло грузового автомобиля, в другом они рухнули около дома. В городе же, по заявлению Развожаева, "Никакие объекты не пострадали".

Важно иметь в виду, что оккупационные "власти", как и российские, регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 июля дроны СБУ и Военно-морских сил ВСУ атаковали российскую базу охраны в Крыму вблизи озера Донузлав и нанесли большой ущерб врагу. В то время военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории.