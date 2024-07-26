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Війна — день 884: Росія готується наступати на Запоріжжі, а ЗСУ, ймовірно, вдалось вийти з повного оточення

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути одразу на декількох напрямках, при цьому стираючи українські міста вщент. Очікується, що вже восени росіяни можуть здійснити нову спробу наступу, у той час, як і ЗСУ не збираються пасти задніх. Основним напрямком зусиль загарбників може стати Запорізька область, де вони вже нарощують сили. Зараз же РФ вдається просуватись на Донеччині, де у районі села Прогрес, армія окупантів намагалась взяти в оточення українських бійців. Проте, за попередньою інформацією, їм вдалось вийти з населеного пункту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 26 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 З півдня та півночі України рухають "шахеди" у напрямку Херсонщини та Дніпропетровщини. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про новини та події 23 липня ми розповідали тут: Війна — день 881: росіяни встановлюють рекорди втрат на полі бою і слухають вибухи далеко від фронту

Про те, що відбувалося 24 липня, читайте за посиланням: Війна — день 882: окупанти знову активувалися на Харківщині та збирають сили на Запоріжжі

З ситуацією в Україні за 25 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 883: під Прогресом виникла загрозлива ситуація, а повітряний терор триває