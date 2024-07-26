Война — день 884: Россия готовится наступать на Запорожье, а ВСУ, вероятно, удалось выйти из полного окружения

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить сразу на нескольких направлениях, при этом стирая украинские города до тла. Ожидается, что уже осенью россияне могут осуществить новую попытку наступления, в то время как и ВСУ не собираются отставать. Основным направлением усилий захватчиков может стать Запорожская область, где они уже наращивают силы. Сейчас же РФ удается продвигаться в Донецкой области, где в районе села Прогресс, армия оккупантов пыталась взять в окружение украинских бойцов. Однако, по предварительной информации, им удалось выйти из населённого пункта.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 С юга и севера Украины двигают "шахеды" в направлении Херсона и Днепропетровщины. В части областей объявлена воздушная тревога.

О новостях и событиях 23 июля мы рассказывали здесь: Война — день 881: россияне устанавливают рекорды потерь на поле боя и слушают взрывы вдали от фронта

О том, что происходило 24 июля, читайте по ссылке: Война — день 882: оккупанты снова активировались на Харьковщине и собирают силы на Запорожье

С ситуацией в Украине за 25 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 883: под Прогрессом возникла угрожающая ситуация, а воздушный террор продолжается