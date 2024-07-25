"Торецк весь стирается": в ВСУ рассказали о сложных боях за важный город в Донецкой области (видео)

Враг постоянно подтягивает свои резервы

Соучредитель карты боевых действий "Deepstate" Роман Погорелый заявил о том, что российские оккупанты стирают с лица земли город Торецк и Торецкую агломерацию в Донецкой области. Оккупанты активно штурмуют город уже более месяца.

Об этом Погорелый рассказал в комментарии канала "Киев24". Заметил, что россияне продолжают давить и просачиваются по разным направлениям.

"В целом они двигаются прямо в направлении Торецка, где есть возможность просачиваются. В районе Дружбы, Северного, Железного и Южного — сложный район, потому что там плотная застройка. В первую очередь они пытаются просачиваться пехотой, наши военные их постоянно там выискивают", — сказал Погорелый.

Он добавил, что враг постоянно подтягивает свои резервы и продолжает скапливать силы.

"Они подтягивают артиллерию, Торецкая агломерация вся стирается, в том числе и город Торецк", — рассказал Погорелый.

В 32-й механизированной бригаде показали, как выглядят прилеты КАБов по Торецку. Видео сняли благодаря дрону.

"Так выглядят прилеты КАБов по городу. Такую картину мы видим в городе ежедневно. Проклятая р@сня разрушает нашу страну. И в таких трудных условиях каждый день наши бойцы держат фронт на самом горячем направлении", — написали в бригаде.

Мужественно защищает рубежи вблизи Торецка и 95 ОДШБр. Украинские десантники не дают оккупантам зайти в Торецк и находятся в активной обороне, иногда отражая позиции. Об этом "Суспільному. Донбас" рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Станислав Краснов.

По его словам, продвигаться россиянам сейчас не удается, однако ситуация очень тяжелая.

"Все держится на моральных, волевых качествах нашей пехоты. Они сдерживают превосходящие силы врага. Бои здесь идут прямо в застройках, в частном секторе, в многоэтажках. Бывает такое, что наша точка, где три-четыре бойца стоят, она может быть окружена 50 врагами, но все равно держатся, как-то отстреливаются и не дают врагу продвигаться", — рассказал в комментарии командир взвода.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на оккупированной части Донбасса начались антироссийские протесты. Гражданские уже больше суток не получают питьевую воду и вышли на митинги.