Кроме того, на оккупированных территориях начались отключения электричества.

На временно оккупированных российскими террористами территориях Донецкой области местные жители вышли на протесты против оккупантов. Гражданские уже больше суток не получают питьевую воду.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что водопровод Северский Донец – Донбасс не функционирует из-за боевых действий, поэтому воды нет, а ликвидировать дефицит воды террористы неспособны.

"Местные начали перекрывать улицы города и требуют от властей объяснений, но оккупанты пока не имеют согласованной Кремлем позиции и игнорируют митинги. Между тем вода местным жителям не подается более суток, а в лучших случаях несколько часов в день. Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили, и вода в Донецке подается по графику", – напомнили в ЦНС.

Кроме того, на оккупированных территориях начались отключения электричества. Из-за этого вышли из строя насосные станции на новом водопроводе, поэтому он полностью остановился. На ремонт нужны месяцы, ресурсы и люди: ничего этого у террористов нет, поэтому ситуация с водой на оккупированной Донетчине сильно ухудшилась.

Тем временем стало известно, что после оккупации Авдеевки, которую "освободил русский мир", в почти разрушенном городе началась сильная эпидемия холеры. Сейчас город закрыт на въезд и выезд. Причиной этого могло стать то, что там под завалами находятся умершие люди, а оккупационные власти не используют никаких методов ликвидации последствий боев.

Кроме того, террористы превратили временно оккупированные районы Донбасса в гигантскую свалку. Там под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают.