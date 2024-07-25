На окупованій частині Донеччини почалися антиросійські протести: що сталося

Окрім того, на окупованих територіях почалися відключення електрики

На тимчасово окупованих російськими терористами територіях Донецької області України місцеві мешканці вийшли на протести проти окупантів. Цивільні вже понад добу не отримують питну воду.

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії, саме тому води немає, а ліквідувати дефіцит води терористи нездатні.

"Місцеві почали перекривати вулиці міста й вимагають від влади пояснень, але окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги. Тим часом вода місцевим мешканцям не подається понад доби, а в кращих випадках кілька годин на день. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками", – нагадали у ЦНС.

Окрім того, на окупованих територіях почалися відключення електрики. Через це вийшли з ладу насосні станції на новозбудованому водогоні, тому він повністю зупинився. На ремонт потрібні місяці, ресурси та люди: нічого з цього у терористів немає, тому ситуація з водою на окупованій Донеччині сильно погіршилася.

Тим часом стало відомо, що після окупації Авдіївки, яку "звільнив руській мір", у майже зруйнованому місті почалася сильна епідемія холери. Зараз місто закрили на в'їзд та виїзд. Причиною цього могло стати те, що там під завалами знаходиться померлі люди, а окупаційна влада не вживає ніяких заходів для ліквідації наслідків боїв.

Окрім того, терористи перетворили тимчасово окуповані райони Донбасу на велетенське сміттєзвалище. Там просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують та не знешкоджують.