"Торецьк весь стирається": в ЗСУ розповіли про складні бої за важливе місто на Донеччині (відео)

Ворог постійно підтягує свої резерви

Співзасновник карти бойових дій "Deepstate" Роман Погорілий заявив про те, що російські окупанти стирають з лиця землі місто Торецьк та Торецьку агломерацію на Донеччині. Окупанти активно штурмують місто вже понад місяць.

Про це Погорілий розповів в коментарі каналу "Київ24". Зазначив, що росіяни продовжують тиснути та просочуються на різних напрямках.

"В цілому вони рухаються просто в напрямку Торецька, де є можливість просочуються. В районі Дружби, Північного, Залізного і Південного — складний район, бо там щільна забудова. В першу чергу вони намагаються просочуватися піхотою, наші військові їх постійно там вишукують", — мовив Погорілий.

Він додав, що ворог постійно підтягує свої резерви та продовжує накопичувати сили.

"Вони підтягують артилерію, Торецька агломерація вся стирається, в тому числі і місто Торецьк", — розповів Погорілий.

У 32-й механізованій бригаді показали, як виглядають прильоти КАБів по Торецьку. Відео зафільмували завдяки дрону.

"Так виглядають прильоти КАБів по місту. Таку картину ми бачимо в місті щоденно. Клята р@сня руйнує нашу країну. І в таких важких умовах кожен день наші бійці тримають фронт на найгарячішому напрямку", — написали у бригаді.

Мужньо боронить рубежі поблизу Торецька і 95 ОДШБр. Українські десантники не дають окупантам зайти у Торецьк і перебувають в активній обороні, подекуди відбиваючи позиції. Про це "Суспільному. Донбас" розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов.

За його словами, просуватися росіянам нині не вдається, проте ситуація дуже важка.

"Все тримається на моральних, вольових якостях нашої піхоти. Вони стримують переважаючі сили ворога. Бої тут йдуть прямо в забудовах, в приватному секторі, в багатоповерхівках. Буває таке, що наша точка, де три-чотири бійці стоять, вона може бути оточена 50 ворогами, але все одно тримаються, якось відстрілюються і не дають ворогу просуватися", — розповів в коментарі командир взводу.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на окупованій частині Донеччини почалися антиросійські протести. Цивільні вже понад добу не отримують питну воду і вийшли на мітинги.