Ежедневные обстрелы и ожесточенные бои: что сейчас проходят в Волчанске и как он выглядит

Город почти полностью разрушен

Россия продолжает стирать и уничтожать украинские города, не исключением стал Волчанск на Харьковщине. Этот город армии оккупантов не удалось взять, ведь Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно отбивают атаки.

В сети уже публикуют фото и видео почти разрушенного Волчанска. Регулярные атаки артиллерии и КАБов не оставили целых зданий.

На кардах видно, что город весь в дыму, местами что-то горит. Однако военные ВСУ продолжают его защищать и ожесточенные бои не утихают.

Отметим, что Волчанск на Харьковщине расположен всего в пяти километрах от границы с Россией.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты по состоянию на 16:00 26 июля в общей сложности сбросили 11 КАБов на Харьковщину.

"Удары пришлись в районы населенных пунктов Тихое, Глубокое, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора. Отражены семь вражеских штурмов вблизи Слобожанского, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

В Госпограничной службе Украины показали, как спасают жизнь на Волчанском направлении. Стабилизационные пункты в городе, куда боевые медики эвакуируют из передовой раненых военных, часто прячутся глубоко под землей. В небольших операционных, кое-где расположенных не в медицинских учреждениях, днем и ночью, пациентов готовят к следующему этапу – отправке в тыл. На видео показано, как медики спасают жизнь военным в полуразрушенных зданиях и укрытиях.

В то же время глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов добавил, что россияне атаковали направление девять раз за минувшие сутки, 25 июля.

"Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глубокого, Волчанска и Тихого", — подчеркнул председатель.

Напомним, в ВСУ рассказали, сколько россиян пытается наступать на Харьковщине. Озвученные цифры приблизительны, поскольку террористы занимаются перегруппировкой своих штурмовых подразделений.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия планирует открыть новое "горячее" направление на фронте в этом году.