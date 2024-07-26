Щоденні обстріли та запеклі бої: що зараз відбуваються у Вовчанську і як він виглядає

Місто майже повністю зруйновано

Росія продовжує стирати та знищувати українські міста, не виключенням став Вовчанськ на Харківщині. Це місто армії окупантів не вдалося взяти, адже Збройні сили України (ЗСУ) щодня відбивають атаки.

В мережі вже публікують фото та відео майже зруйнованого Вовчанська. Регулярні атаки артилерії та КАБів не залишили цілих будівель.

На кардах видно, що все місто в диму, місцями щось горить. Проте військові ЗСУ продовжують його боронити і запеклі бої не вщухають.

Зауважимо, що Вовчанськ на Харківщині розташований лише за п'ять кілометрів від кордону з Росією.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти станом на 16:00 26 липня загалом скинули 11 КАБів на Харківщину.

"Удари прийшлись у райони населених пунктів Тихе, Глибоке, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори. Відбито сім ворожих штурмів поблизу Слобожанського, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку", — йдеться у повідомлені.

У Держприкордонній службі України показали, як рятують життя на Вовчанському напрямку. Стабілізаційні пункти у місті, куди бойові медики евакуюють з передової поранених військових, часто ховаються глибоко під землею. У невеликих операційних, що подекуди розташовані не у медичних закладах, вдень і вночі, пацієнтів готують до наступного етапу – відправки в тил. На відео показано, як медики рятують життя військовим у напівзруйнованих будівлях та укриттях.

Водночас голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов додав, що росіяни атакували напрямок дев'ять разів за минулу добу, 25 липня.

"Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого", — наголосив голова.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, скільки росіян намагається наступати на Харківщині. Озвучені цифри приблизні, оскільки терористи займаються перегрупуванням своїх штурмових підрозділів.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія планує відкрити новий "гарячий" напрямок на фронті цього року.