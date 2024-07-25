Нова диво-ракета росіян виявилася небезпечною для своїх вертольотів

Технології ще часів СРСР роблять вертоліт-носій цієї ракети, дуже вразливим

Російські окупанти стали частіше застосовувати на передовий протитанковий ракетний комплекс "Вихор" зі своїх нових вертольотів Ка-52. Їхній виробник, концерн "Ростех" заявив, що крім бронетехніки ракета може вражати і вогневі точки, і захищені об’єкти.

Про це повідомляє російський концерн у своєму Telegram-каналі. Також там підкреслюється "феноменальна точність" комплексу, коли один постріл – це одна уражена мета.

Потрібно зазначити, що незважаючи на спроби видати "Вихор" за нову розробку, це не відповідає дійсності – ракета була прийнята на озброєння ще 1990 року. Однак розвал СРСР не дозволив розпочати її виробництво раніше, ніж 2013-го. Як результат, у цій зброї використовуються деякі застарілі технології, які роблять носій ракети дуже вразливим.

Так, як повідомляється у звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії, на відміну від сучасніших ракет, "Вихор" має лазерну систему з головкою самонаведення не в носі, а в задній частині ракети. Це має як позитивні, і негативні сторони. До позитивних відноситься той факт, що така система дешевша і стійкіша до спроб радіопридушення, так як лазерний промінь на ціль наводить не ракета, а вертоліт.

У той же час через необхідність "вести" ракету лазерним променем, вертоліт змушений зависати і "підсвічувати" мету до попадання в неї "Вихор". Тобто приблизно на 30 секунд, які ракета летить до цілі, вертоліт знаходиться на одному місці і являє собою легку мету. Саме таким чином бійці ЗСУ влітку 2023 року влаштували справжній терор головному носієві "Вихор" вертольоту Ка-52. Тоді лише за тиждень РФ втратила 6 дорогих Ка-52.

Як зазначали західні експерти, у 2022-2023 роках по Ка-52 успішно працювали українські ПТРК "Стугна", керована по проводах і не призначена для ураження вертольотів. Однак через бажання замаскуватися, Ка-52 літали дуже низько до землі, що полегшувало удар "Стугни".

Цікаво також, що дальність "Стугни" в 5 км рівно вдвічі поступається заявляється дальності польоту "Вихоря" в 10 км, а значить не можуть збити Ка-52. Тобто росіяни, як завжди, або завищували показники своєї зброї, або ж наближалися до позицій ЗСУ надто близько.

Зазначимо, що на початку року ПТРК "Стугна" почала рідше використовуватися на передовій, як стверджували експерти саме через недостатню дальність стрілянини. При цьому комплекс дуже потрібен на передовий для боротьби з російськими "танками-сараями".