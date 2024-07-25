Укр

Новая чудо-ракета россиян оказалась опасной для своих же вертолетов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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ПТРК Вихрь
ПТРК Вихрь. Фото Открытые источники

Технологии еще времен СССР делают вертолет-носитель этой ракеты, очень уязвимым

Российские оккупанты стали чаще применять на передовой противотанковый ракетный комплекс "Вихрь" со своих новейших вертолетов Ка-52. Их производитель, концерн "Ростех" заявил, что кроме бронетехники, ракета может поражать и огневые точки, и защищенные объекты.

Об этом сообщает российский концерн в своем Telegram-канал. Также там подчеркивается "феноменальная точность" комплекса, при которой один выстрел – это одна пораженная цель.

Надо отметить, что несмотря на попытки выдать "Вихрь" за новую разработку, это не соответствует действительности – ракета была принята на вооружение еще в 1990-м году. Однако развал СССР не позволил начать ее производство раньше, чем в 2013-м. Как результат, в данном оружии используются некоторые устаревшие технологии, которые делают носитель ракеты весьма уязвимым.

Так, как сообщается в отчете Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании, в отличие от более современных ракет, "Вихрь" имеет лазерную систему с головкой самонаведения не в носу, а в задней части ракеты. Это имеет как положительные, так и негативные стороны. К положительным относится тот факт, что такая система дешевле и устойчивее к попыткам радиоподавления, так как лазерный луч на цель наводит не ракета, а вертолет.

В то же время из-за необходимости "вести" ракету по лазерному лучу, вертолет вынужден зависать и "подсвечивать" цель до попадания в нее "Вихря". То есть примерно на 30 секунд, которые ракета летит до цели, вертолет находится на одном месте и представляет из себя легкую мишень. Именно таким образом бойцы ВСУ летом 2023 года устроили настоящий террор главному носителю "Вихря" вертолету Ка-52. Тогда всего за неделю РФ потеряла 6 дорогих Ка-52.

Как отмечали западные эксперты, в 2022-2023 годах по Ка-52 успешно работали украинские ПТРК "Стугна", управляемые по проводам и не предназначенные для поражения вертолетов. Однако из-за желания замаскироваться, Ка-52 летали очень низко к земле, что облегчало удар "Стугны".

Любопытно также, что дальность "Стугны" в 5 км ровно двое уступает заявляемой дальности полета "Вихря" в 10 км, а значит не могут сбить Ка-52. То есть россияне, как всегда, или завышали показатели своего оружия, или же приближались к позициям ВСУ слишком близко.

Отметим, что в начале года ПТРК "Стугна" стала реже использоваться на передовой, как утверждали эксперты как раз из-за недостаточной дальности стрельбы. При этом комплекс как раз очень нужен на передовой для борьбы с российскими "танками-сараями".

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#Оружие #Вертолет #Военная техника #Ка-52 #ПТРК