Возвращался с важного задания: появились интересные подробности о рухнувшем российском вертолете Ми-28

Экипаж погиб

Российский вертолет Ми-28, который потерпел крушение в Калужской области, выполнял задачи по уничтожению украинских беспилотников. Перед падением он выполнял боевую задачу на границе с Украиной.

"Упавший в Калужской области Ми-28 был "охотником за БПЛА". Перед крушением экипаж как раз возвращался с боевой задачи на границе с Брянской областью", — сообщают росСМИ.

В Минобороны назвали причиной авиакатастрофы техническую неисправность вертолета. По данным Mash, во время полета в пункт дислокации в кабине начался пожар. По одной из версий причиной могла стать неисправность двигателя.

Сообщается, что пилот увел вертолет в безлюдное место, и в районе деревни Кленки он упал. Это дало возможность избежать жертв и разрушений на земле. Экипаж погиб, по предварительным данным, это два человека.

Как сообщал "Телеграф", это уже не первый подобный инцидент в этом месяце. 5 июля в Ростовской области якобы был подбит военный вертолет Ми-28. Его подняли в небо для перехвата украинских дронов. Тогда российские власти отрицали, что вертолет подбили и заявили об "экстренной посадке".