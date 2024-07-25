"Возможности не безграничны": в Нацгвардии рассказали, когда россияне перейдут в оборону

В это время нужно сформировать наши подразделения

Российские войска вскоре не смогут вести активные штурмы на многих направлениях. Они встанут в оборону.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью "Укринформу". Он добавил, что это произойдет через месяц — полтора.

"Трудно. Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потери… Я думаю, еще месяц — полтора — и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", – отмечает Александр Пивненко.

Он отметил, что нужно быть постоянно на шаг впереди и думать о будущем.

"Самое важное, что может быть сейчас – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники" , средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", — добавил командующий.

По его словам, в Украине на данный момент улучшается ситуация с фортификациями. Сейчас делается акцент на этом вопросе.

"Мы должны понимать, что есть линии обороны, есть непосредственно те фортификации, которые делают бойцы и наши инженерные подразделения самостоятельно. Если будет нормально оборудованная позиция, то шансов на ее выживание намного больше", — добавил Пивненко.

Отметим, что россияне пытаются наступать на Харьковщине. Там они сосредоточили до 30 тысяч единиц личного состава. Также Россия накапливает ресурсы на новом направлении.