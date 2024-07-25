"Можливості не безмежні": у Нацгвардії розповіли, коли росіяни перейдуть в оборону

У цей час потрібно сформувати наші підрозділи

Російські війська незабаром не зможуть вести активних штурмів у багатьох напрямках. Вони встануть в оборону.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю "Укрінформу". Він додав, що це станеться за місяць-півтора.

"Важко. Але наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат... Я думаю, ще місяць — півтора — і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому разі. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати", – зазначає Олександр Півненко.

Він зазначив, що потрібно бути постійно на крок попереду та думати про майбутнє.

"Найважливіше, що може бути зараз – це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво нашою країною військової техніки, дронів, бронетехніки", засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів", — додав командувач.

За його словами, в Україні зараз покращується ситуація з фортифікаціями. Зараз наголошується на цьому питанні.

"Ми маємо розуміти, що є лінії оборони, є безпосередньо ті фортифікації, які роблять бійці та наші інженерні підрозділи самостійно. Якщо буде нормально обладнана позиція, то шансів на її виживання набагато більше", — додав Півненко.

Зазначимо, що росіяни намагаються наступати на Харківщині. Там вони зосередили до 30 тисяч одиниць особового складу. Також Росія накопичує ресурси на новому напрямі.