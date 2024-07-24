Росіяни атакували Харків: сталося два прильоти, загинув чоловік

Наслідки уточнюються

Рано вранці у середу, 24 липня, росіяни атакували Харків. Вони завдали два удари, за попередньою інформацією, ракетами С-300.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, перший удар прийшовся по промисловій зоні одного з районів міста. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

"Щодо другого прильоту — удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", — написав він у Telegram.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 05:00 окупанти вдарили по Малоданилівській громаді, загорівся цивільний будинок. Поранений чоловік.

Він уточнив, що о 5:15 росіяни вдарили по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.

Вже о 5:25 за іншою адресою сталося влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами.

"Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці", — написав Синєгубов.

Як інформував "Телеграф", 13 липня росіяни вдарили по селу Буди під Харковом. Троє людей загинули, ще 25 отримали поранення. Серед них 14-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.

Також ми писали, що, за словами Терехова, Харкову стало трохи легше після дозволу Заходу бити його зброєю по військових об’єктах на території РФ. Кількість обстрілів через це зменшилась, але не сильно.