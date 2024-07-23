Patriot не допоможуть? Терехов розповів, що захистить Харків від російського терору

Росіяни переважно обстрілюють Харківщину КАБами та ФАБами

Харкову стало трохи легше після дозволу Заходу бити його зброєю по військових об’єктах на території РФ. Кількість обстрілів через це зменшилась, але не сильно.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україні" розповів мер міста Ігор Терехов. За його словами, це сталося через ліквідацію ворожих систем С-300 та С400, які вели вогонь по Харкову. Проте, зазначає градоначальник, сьогодні росіяни переважно обстрілюють Харківщину КАБами та ФАБами.

"І з цим теж треба щось робити", — сказав він.

На думку Терехова, Харкову зараз потрібна найсучасніша система ППО, а один чи два "Patriot" не вирішать усі питання.

"Ціла система потрібна, щоб вона була побудована для захисту неба над Харковом, це дуже необхідно", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росіяни готуються до нового наступу на Харківщині.