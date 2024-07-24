У Харкові прогриміли вибухи: росіяни обстріляли місто ракетами

Харків перебуває під ракетною атакою терористів

Російські терористи вранці 24 липня обстріляли Харків, у місті гриміли вибухи. Попередньо, за даними моніторингу терористи завдали по місту удари балістичними ракетами "Іскандер".

Про вибухи попередив мер міста Ігор Терехов. Інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема обидва написали, що Харків перебуває під ракетною атакою терористів. Голова Харківської ОВА закликав місцевих мешканців не покидати укриття до відбою. Трохи пізніше терористи завдали повторних ударів по місту.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про фіксацію розвідувального безпілотника терористів над містом. Через півгодини після цього терористи завдали ракетного удару по Харкову. За даними Терехова, від атаки постраждала промислова зона.

"Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", – написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 липня в Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано щонайменше три удари КАБами в Київському районі обласного центра.

Ближче до вечора неділі, 30 червня, російські окупанти скинули на Харків авіабомбу. Через це там було зруйновано будівлю "Нової пошти".