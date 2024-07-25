Повертався з важливого завдання: з’явилися цікаві подробиці про російський вертоліт Мі-28, що впав

Екіпаж загинув

Російський вертоліт Мі-28, який зазнав катастрофи в Калузькій області, виконував завдання зі знищення українських безпілотників. Перед падінням він виконував бойове завдання на кордоні з Україною.

"Мі-28, що впав у Калузькій області, був "мисливцем за БПЛА". Перед катастрофою екіпаж саме повертався з бойового завдання на кордоні з Брянською областю", — повідомляють росЗМІ.

У Міноборони назвали причиною авіакатастрофи технічну несправність вертольота. За даними Mash, під час польоту до пункту дислокації в кабіні почалася пожежа. За однією з версій, причиною могла стати несправність двигуна.

Повідомляється, що пілот повів вертоліт у безлюдне місце, і в районі села Кленки він упав. Це дало можливість уникнути жертв та руйнувань на землі. Екіпаж загинув, за попередніми даними, це двоє людей.

Як повідомляв "Телеграф", це вже не перший подібний інцидент цього місяця. 5 липня в Ростовській області нібито було підбито військовий гелікоптер Мі-28. Його підняли у небо для перехоплення українських дронів. Тоді російська влада заперечувала, що гелікоптер підбили та заявили про "екстрену посадку".