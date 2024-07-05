У Росії епічна НП з вертольотом Мі-28, який перехоплював українські дрони (фото)

Він екстрено сів у полі

В Росії у Ростовській області у п'ятницю, 5 липня, нібито було підбито військовий вертоліт Мі-28. Його підняли в небо задля перехоплення українських дронів.

Про це пишуть у мережі. Водночас офіційна версія рос ЗМІ заперечує підбиття російського вертольота.

Зазначається, що він нібито екстрено сів у полі в Азовському районі. А дим та вогонь виникли внаслідок того, що трава під ним спалахнула "через високу температуру двигуна".

Азовський район на мапі

Проте вогонь досить швидко поширився на площу понад 500 квадратних метрів. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця "посадки".

Про гелікоптер Мі-28

Мі-28 — це радянський та російський ударний вертоліт. Він призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Характеристики:

максимальна швидкість — 320 км/год;

при горизонтальному польоті — 300 км/год;

крейсерська — 270 км/год;

дальність польоту — 450 км.

Вертоліт має чотири бокових точки підвіски, на якій може встановлюватись різнотипне ракетне та артилерійське озброєння. До його арсеналу входять блоки 80-мм некерованих авіаційних ракет С-8 та 122-мм С-13. Також гелікоптер може застосовувати протитанкові керовані ракети "Штурм-В" та "Атака-В" у двох підвісних блоках по 8 штук у кожній.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці червня бійці Нацгвардії знищили ще один російський літак.