В России эпичное ЧП с вертолетом Ми-28, который перехватывал украинские дроны (фото)
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Он экстренно сел в поле
В России в Ростовской области в пятницу, 5 июля, якобы был подбит военный вертолет Ми-28. Его подняли в небо для перехвата украинских дронов.
Об этом пишут в сети. В то же время официальная версия росСМИ отрицает сбитие российского вертолета.
Отмечается, что он якобы экстренно сел в поле в Азовском районе. А дым и огонь возникли из-за того, что трава под ним вспыхнула "из-за высокой температуры двигателя".
Однако огонь довольно быстро распространился на площадь более 500 квадратных метров. Столп дыма виден в нескольких километрах от места "посадки".
О вертолете Ми-28
Ми-28 – это советский и российский ударный вертолет. Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
Характеристики:
- максимальная скорость – 320 км/ч;
- при горизонтальном полете – 300 км/ч;
- крейсерская — 270 км/ч;
- дальность полета – 450 км.
Вертолет имеет четыре боковые точки подвески, на который может устанавливаться разнотипное ракетное и артиллерийское вооружение. В его арсенал входят блоки 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8 и 122-мм С-13. Также вертолет может применять противотанковые управляемые ракеты "Штурм-В" и "Атака-В" в двух подвесных блоках по 8 штук в каждой.
Ранее "Телеграф" писал, что в конце июня бойцы Нацгвардии уничтожили еще один российский самолет.