В России эпичное ЧП с вертолетом Ми-28, который перехватывал украинские дроны (фото)

Он экстренно сел в поле

В России в Ростовской области в пятницу, 5 июля, якобы был подбит военный вертолет Ми-28. Его подняли в небо для перехвата украинских дронов.

Об этом пишут в сети. В то же время официальная версия росСМИ отрицает сбитие российского вертолета.

Отмечается, что он якобы экстренно сел в поле в Азовском районе. А дым и огонь возникли из-за того, что трава под ним вспыхнула "из-за высокой температуры двигателя".

Азовский район на карте

Однако огонь довольно быстро распространился на площадь более 500 квадратных метров. Столп дыма виден в нескольких километрах от места "посадки".

О вертолете Ми-28

Ми-28 – это советский и российский ударный вертолет. Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Характеристики:

максимальная скорость – 320 км/ч;

при горизонтальном полете – 300 км/ч;

крейсерская — 270 км/ч;

дальность полета – 450 км.

Вертолет имеет четыре боковые точки подвески, на который может устанавливаться разнотипное ракетное и артиллерийское вооружение. В его арсенал входят блоки 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8 и 122-мм С-13. Также вертолет может применять противотанковые управляемые ракеты "Штурм-В" и "Атака-В" в двух подвесных блоках по 8 штук в каждой.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июня бойцы Нацгвардии уничтожили еще один российский самолет.