Украинские военные продолжают охоту за российскими самолетами

Бойцы Национальной гвардии Украины обнаружили и сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Самолет россиян совершал боевой вылет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии. Там отметили, что Су-25 известен также под названием "Грач".

"Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально. Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", — говорится в сообщении.

В Нацгвардии также сообщили, что вражеский самолет был сбит в Донецкой области. Однако там не уточнили, где именно это произошло.

Су-25 – это старый советский штурмовик, который был принят на вооружение еще в 1981 году и продолжает оставаться на вооружении большого количества стран, включая Украину. Примерная стоимость такой машины оценивается в 11 миллионов долларов, а всего в России до вторжения их было около 190 штук, однако более 3щ из них были уничтожены украинскими военными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 июня беспилотник разбомбил нефтебазу под Тамбовом в России. Там загорелся резервуар.