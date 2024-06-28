Настоящая гроза беспилотников: на что способен немецкий "Франкенштейн"

Пока не сообщается, сколько именно таких машин будет предоставлено

В начале июня появилась информация, что Украина получит от немецкой компании Rheinmetall танк ПВО "Франкенштейн" ("Frankenstein"). Эта боевая машина представляет собой шасси танка Leopard 1 с установленной на него зенитной системой Skyranger.

Руководитель наземных систем Rheinmetal Бьорн Бернхард сообщил, что существует много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых компания могла бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм. Размещение модуля на танковом шасси позволит установить дополнительное оборудование, которое может использоваться для обнаружения и сопровождения целей.

Следует отметить, что система Skyranger 35 использует боевой модуль с 35-мм пушкой GDM-008. Орудие оптимизировано для ведения огня боеприпасами AHEAD, боеприпасом воздушного взрыва, который выпускает облако субснарядов непосредственно перед целью, что позволяет ему поражать обычные, а также низколетящие, медленные и малые воздушные цели, включая БПЛА.

Skyranger 35 использует многоцелевой радар AMMR, работающий в S-диапазоне. На машине установлено пять антенн, обеспечивающих покрытие на 360 градусов.

Также на нем установлена пассивная система обнаружения целей Rheinmetall FIRST, лучше обнаруживающая малоразмерные цели. Отсутствие радиолокационного излучения от машины позволяет использовать ее без обнаружения вражеской радиотехнической разведкой.

Основные характеристики Skyranger 35

скорострельность – 200 или 1000 выстрелов в минуту;

патрон — 35×228 мм;

боекомплект — 252 выстрела;

эффективная дальность огня – 4000 м;

возвышение — -5°/+85°;

угол поворота — 360°;

вес – 4,5 т.

Напомним, 10 июня в Украине начал работу первый оборонный проект, созданный совместно немецкой корпорацией Rheinmetall и украинским Укроборонпромом. Это цех по ремонту и производству бронетехники.