Справжня гроза безпілотників: на що здатен німецький "Франкенштейн"

Поки не повідомляється, скільки саме таких машин буде надано

На початку червня з'явилася інформація, що Україна отримає від німецької компанії Rheinmetall танк ППО "Франкенштейн" ("Frankenstein"). Ця бойова машина являє собою шасі танка Leopard 1 зі встановленою на нього зенітною системою Skyranger.

Керівник наземних систем Rheinmetal Бйорн Бернхард повідомив, що існує багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких компанія могла б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм. Розміщення модуля на танковому шасі дозволить встановити додаткове обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей.

Варто зазначити, що система Skyranger 35 використовує бойовий модуль із 35-мм гарматою GDM-008. Гармата оптимізована для ведення вогню боєприпасами AHEAD, боєприпасом повітряного вибуху, який випускає хмару субснарядів безпосередньо перед ціллю, що дозволяє їй уражати звичайні, а також низьколетючі, повільні та малі повітряні цілі, включаючи БПЛА.

Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар AMMR, який працює в S-діапазоні. На машині встановлено п’ять антен, які забезпечують покриття на 360 градусів.

Також на ньому встановлена пасивна система виявлення цілей Rheinmetall FIRST, яка краще виявляє малорозмірні цілі. Відсутність радіолокаційного випромінення від машини дозволяє використовувати її без виявлення ворожою радіотехнічною розвідкою.

Основні характеристики Skyranger 35

скорострільність — 200 або 1000 пострілів на хвилину;

набій — 35×228 мм;

боєкомплект — 252 пострілів;

ефективна дальність вогню — 4000 м;

підвищення — -5°/+85°;

кут повороту — 360°;

вага – 4,5 т.

Нагадаємо, 10 червня в Україні почав роботу перший оборонний проєкт, створений спільно німецькою корпорацією Rheinmetall та українським Укроборонпромом. Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки.