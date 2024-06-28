В Одессе и области прогремели мощные взрывы: что известно (фото)

В небо поднимается дым после взрыва

В Одессе в пятницу, 28 июня, раздался мощный взрыв. Также взрывы слышали жители Одесской области.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным мониторинговых чатов, наблюдались пуски баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма в сторону Одесской области.

Предварительно известно, что в Одессе прилет. После взрыва в небо поднимается столб дыма. А над городом, как пишут, мониторы продолжает кружить разведывательный дрон российских террористов.

Мониторинговые чаты сообщают, что удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

Кроме Одессы, взрыв также слышали в Затоке и Черноморске.

Заметим, что на днях россияне атаковали Одессу, но тогда, в понедельник, 24 июня, удар был нанесен двумя крылатыми ракетами. Ракеты двигались в направлении границы Одесской и Николаевской областей, однако внезапно изменила курс и ударила по областному центру. На месте попадания возник масштабный пожар. Густой черный дым поднимался в небо над городом.

Ранее "Телеграф" писал, что во время ударов по городу Одесса российские оккупанты изменили тактику обстрелов. Они начали пытаться атаковать портовую и припортовую структуры.