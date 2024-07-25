Київщина знову опинилася під ударом ворожих дронів: є руйнування (фото)

Через падіння уламків виникла пожежа

У ніч 25 липня, росіяни вкотре атакували Київщину ударними дронами. У столиці та області було чути вибухи.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Він зазначає, що в регіоні працювали сили ППО.

Внаслідок атаки постраждалих, на щастя, немає. Також влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні.

За словами Кравченка, падіння уламків збитих російських БпЛА зафіксовано в трьох районах області. Внаслідок цього в декількох місцях сталася пожежа на відкритій місцевості. Рятувальники ліквідували полум'я.

На жаль, внаслідок атаки дронами на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль.

"Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки. Вкотре звертаюся до кожного жителя області – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", — підкреслює Кравченко.

Рятувальники Київщини показали наслідки ворожої атаки 25 липня в одному з районів області. Зазначається, що на ліквідації пожежі було задіяно 15 надзвичайників та 4 одиниць техніки.

Нагадуємо, цієї ночі російські терористи знову атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Окупанти спрямували по нашій країні 38 ударних БПЛА, три з яких залетіли на територію сусідньої Румунії.

Раніше "Телеграф" писав, що сталося з російськими "Шахедами" у Румунії. У ЗС України озвучили цікаву деталь.