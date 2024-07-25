Падіння російських "Шахедів" у Румунії: у США зробили заяву

Уряд Румунії проводить розслідування падіння дронів РФ

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) заявили про готовність сприяти Румунії у розслідуванні інцидентів із падінням російських "Шахедів", якими кремлівські війська атакують Україну.

Таку заяву зробив речник Держдепу Метью Міллер. Позицію американської влади з цього приводу він озвучив під час брифінгу.

Метью Міллер нагадав, що уряд Румунії проводить розслідування цього інциденту. Він також зазначив, що США повністю довіряють діям румунської сторони та оцінюють професійний та зважений підхід до розслідування.

"Це розслідування проводиться румунською владою. Очевидно, що це відбувається на їхній території. Якби вони звернулися до нас із проханням про будь-яку співпрацю, ми, звичайно, були б готові це зробити", — сказав Міллер.

Нагадаємо, що в ніч проти 24 липня Росія вкотре атакувала "шахедами" Ізмаїльський район Одеської області. Безпілотник залетів у повітряний простір Румунії. Сусідна країна була змушена підняти в повітря винищувачі F-16 через атаку РФ. Як пишуть росЗМІ, це сталося в районі села Плауру, де нібито пролунав вибух. За іншими даними, це могло статися поблизу населеного пункту Ісакча близько третьої ночі (за київським часом).

На місце події було відправлено спеціалістів для перевірки території навколо селища Плаура навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ударні дрони РФ минулої ночі знову перетнули повітряний кордон України і загубилися в Румунії.