"Вони можуть знати…": "шахеди" взяли дивний курс під час нічної атаки, є тривожне пояснення

Загарбники запускали БПЛА одразу десятками

У ніч на 24 липня російські окупанти знову запустили Україною безліч дронів-камікадзе. У ході атаки була помічена одна дивна та тривожна деталь.

Моніторингові Telegram-канали помітили незвичайні маршрути безпілотників. Тобто вони активно та кардинально змінювали напрямки руху.

При цьому загарбники запускали "шахеди" відразу десятками. Близько третьої ночі в Ізмаїльському районі було зафіксовано 12 дронів, 8 з яких були на підльоті до міста.

Своєю чергою керівник програм програми центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі "Ми-Україна" розповів, що таке явище може говорити про те, що росіяни могли вирахувати геолокації українських засобів протиповітряної оборони.

"Те, що вони так активно маневрують, є свідченням того, що вони можуть знати щось про геолокацію наших засобів ППО", — сказав він.

Також Лакійчук додав, що, ймовірно, ворог веде розвідку не лише з повітря, а й із землі. Тобто хтось може активно допомагати окупантам у цьому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 липня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками й частина дронів тримала дещо дивний курс. Тобто вони нібито прямували назад на територію РФ.