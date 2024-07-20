Вночі росіяни атакували Україну "шахедами": у Києві впали уламки, є прильоти ще у кількох областях, відео (оновлено)

Активно працювала ППО

У ніч проти суботи, 20 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Вибухи пролунали у Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, у Києві зафіксовано падіння уламків дрона.

UPD Як повідомив командувач Повітряних Сил України Микола Олещук, у ніч на 20 липня росіяни вдарили по нашій країні трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16-ма "шахедами" та одним БпЛА невстановленого типу. Під ударом були Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. Силами ППО було збито 13 повітряних цілей: 12 "шахедів" та один безпілотник невстановленого типу.

На Харковщині у ніч на 20 липня росіяни атакували залізницю. Як повідомили в "Укрзалізниці", четверо її працівників отримали поранення (на щастя, незначні). Крім того, пошкоджено будівлі та рухомий склад.

"Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Також затримується Інтерсіті до Краматорська", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що довезуть кожного пасажира, які мають пересадки. Частину з них очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвезуть резервними мікроавтобусами.

В "Укренерго" повідомили, що російські безпілотники вночі атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Промислові та побутові споживачі знеструмлювалися в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини, на ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.

Київ

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ у Солом’янському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрону. Інформація уточнюється. Наразі даних про руйнування чи постраждалих немає", — написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

Вибухи пролунали у столиці після першої години ночі. Це сталося за кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Полтавська область

Крім того, вночі росіяни атакували два райони Полтавщини, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін. Є попадання у Полтавському районі.

"У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих", — написав він у Telegram.

Пізніше він розповів подробиці наслідків атаки — на щастя, постраждалих немає. У Миргородському районі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували.

"У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання – близько 700. Профільні служби вже працюють над відновленням", — пише Пронін.

Сумська область

Також російської атаки в ніч на 20 липня зазнала Сумщина. У Сумській ОВА повідомили, що ворог вдарив "шахедом" по об’єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району.

"На місці працюють усі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Один із ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 липня пролунали вибухи у Миколаєві. Ворог ударив ракетою Х-59 у паркан звичайного двору у місті. Загинуло кілька людей, серед них дитина.