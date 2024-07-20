Ночью россияне атаковали Украину "шахедами": в Киеве упали обломки, есть прилеты еще в двух областях

Активно работала ПВО

В ночь на субботу, 20 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Взрывы прогремели в Киевской областях, Полтавской и Сумской областях, в Киеве зафиксировано падение обломков дрона.

Киев

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БпЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется. На данный момент данных о разрушениях или пострадавших нет", — написал в Telegram начальник КМВА Сергей Попко.

Взрывы прогремели в столице после 1:00. Это произошло через несколько минут после объявления ​​воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Полтавская область

Кроме того ночью россияне атаковали два района Полтавщины, сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин. Есть попадание в Полтавском районе.

"В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших", — написал он в Telegram.

Сумская область

Также российской атаке в ночь на 20 июля подверглась Сумщина. В Сумской ОВА сообщили, что враг ударил "шахедом" по объекту энергетической инфраструктуры Конотопского района.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Один из вражеских беспилотников был уничтожен нашими силами противовоздушной обороны", — сказано в сообщении.

Напомним, вечером 19 июля прогремели взрывы в Николаеве. Враг ударил ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Погибло несколько человек, среди них ребенок.