"Шахед", який залетів до Білорусі, вибухнув: аналітики вказали на важливу деталь (карта)

Російські "шахеди" вже не вперше залітають до Білорусі

У вівторок, 16 липня, російський дрон-камікадзе типу "Шахед" розбився у Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він залетів у повітряний простір цієї країни в районі 8:40.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, "Шахед" упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

"Ба більше, нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує — "шахеди", які залітають на територію Білорусі, ніякі не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки територією України", — підкреслили в групі.

Нагадаємо, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", в районі 8:40 один із "шахедів" вилетів із території України та попрямував до Білорусі. Дрон прямував з боку Житомирської області України на Наровлю і далі пішов курсом на Бобруйск.

"Білоруський Гаюн" стверджує, що на перехоплення "Шахеда" о 09:15 з аеродрому "Барановичі" було піднято винищувач Су-30 ВПС РБ, а з аеродрому "Мачулищи" о 09:10 вертоліт Мі-24 ВПС РБ. За останній час це вже четвертий такий інцидент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на військовому параді в Мінську біля армії Білорусі були вперше помічені іранські "Шахеди".