"Они могут знать…": "шахеды" взяли странный курс во время ночной атаки, есть тревожное объяснение

Захватчики запускали БПЛА сразу десятками

В ночь на 24 июля российские оккупанты снова запустили по Украине множество дронов-камикадзе. В ходе атаки была замечена одна странная и тревожная деталь.

Мониторинговые Telegram-каналы заметили необычные маршруты беспилотников. То есть, они активно и кардинально меняли направления движения.

При этом, захватчики запускали "шахеды" сразу десятками. Около трех часов ночи в Измаильском районе было зафиксировано 12 дронов, 8 из которых были на подлете к городу.

В свою очередь руководитель программ программы центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире "Ми-Україна" рассказал, что такое явление может говорить о том, что россияне могли вычислить геолокации украинских средств противовоздушной обороны.

"То, что они так активно маневрируют, являются свидетельством того, что они могут знать что-то о геолокации наших средств ПВО", — сказал он.

Также Лакийчук добавил, что, вероятно, враг ведет разведку не только с воздуха, но и с земли. То есть, кто-то может активно помогать оккупантам в этом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 июля российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и часть дронов держала несколько странный курс. То есть, они будто бы направлялись назад на территорию РФ.